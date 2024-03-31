فيديو - نجم وست هام يشير بإصبعه الأوسط لمشجع !!

شتم أحد مشجعي ناديه وست هام الذي وصفه بأنه "عديم الفائدة"

أظهر مشهد فيديو أن كالفين فيليبس، شتم أحد مشجعي ناديه وست هام الذي وصفه بأنه "عديم الفائدة"، أثناء صعوده إلى حافلة الفريق بعد هزيمة فريقه (3-4) أمام نيوكاسل يونايتد، في الجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وظهر فيليبس كبديل كارثي خلال الشوط الثاني، حيث أهدر ركلة جزاء، ثم تعرض للتجاوز بسهولة من قبل الجناح هارفي بارنز قبل لحظات من تسجيله هدف الفوز لنيوكاسل.

وأظهر مقطع الفيديو في وقت لاحق أن اللاعب اظهر إصبعه الأوسط لمشجع كان يصفه بأنه "عديم الفائدة" خارج الملعب، ورفض ديفيد مويس مدرب وست هام، إلقاء اللوم على فيليبس لكنه اعترف بأنه فشل كبديل في المباراة.