فيديو - نجم برشلونة يتجادل مع مراهقين في الشارع

Tremenda la valentía de Íñigo Martínez dejando el coche abierto en Barcelona sin miedo a que se lo roben. pic.twitter.com/x5JAxtQTBO — Llourinho (@Llourinho) April 1, 2024

تصدر مدافع برشلونة إنيجو مارتينيز عناوين الصحف، بعد أن فقد أعصابه وتجادل مع مراهق على الطريق.وتم تصوير اللاعب من قبل أحد الأشخاص عندما خرج من سيارته لتأديب الأطفال المعنيين، الذين لم يتحدد ماهية كلامهم.إلا أن اللاعب اتهمهم بوصفه بالغباء، إذ قال لأحدهم "فلتكن هذه هي المرة الأخيرة التي تصفني فيها بالأحمق، وآخر مرة تهينني فيها، أنت وصديقك".ويبدو أنّ ما حصل كانت نتيجة المطاردة المستمرة التي يتعرض لها بعض لاعبي برشلونة، كعند مغادرتهم ملعب تدريب برشلونة من قبل أشخاص يصورونهم، ويصرخون عليهم على أمل الحصول على رد فعل.