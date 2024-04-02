أديداس تُحظرالرقم 44 .. إليكم السبب

تعرضت أديداس الى انتقادات عنيفة

أعلنت شركة أديداس، قرارها إزالة القميص رقم 44 الخاص بمنتخب ألمانيا من متاجرها، بعد أن تعرّض الى انتقادات على خلفية التشابه مع شعار قوات الأمن الخاصة، أو منظمة شوتزشتافل النازية شبه العسكرية (إس إٍس)، المنمق بالأحرف الرونية (ᛋᛋ)، التي تأسست على يد أودلف هتلر.

وتعرضت أديداس الى انتقادات عنيفة، فردّ المتحدث باسمها أوليفر بروغن، أنها قررت حظر بيع هذا القميص في متاجر الشركة عبر شبكة الإنترنت.

وقال بروغن "توظف أديداس أشخاصا من حوالي 100 دولة، وتدعم التنوع والشمول، وتعارض معاداة السامية والعنف والكراهية بأي شكل من الأشكال، وأي محاولة للترويج لآراء مثيرة للانقسام أو هامشية ليست جزءا من قيمنا كعلامة تجارية، ونحن نرفض بشدة أي إشارة إلى أن هذه كانت نيتنا".

وختم بروغن "سنحجب الرقم 44 في أقرب وقت ممكن"، فيما أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن أي لاعب في المنتخب الألماني لن يرتدي القميص ذي الرقم 44، خصوصاً أن قوانين مسابقات المنتخبات بمعظمها تفرض ارتداء اللاعبين أرقاما من 1 إلى 26.



