فيديو - إليكم موهبة لاماسيا الجديدة مُحطّم رقم لامين يامال

حقق برشلونة أتليتك، فوزا هاماً خارج أرضه على أوساسونا بروميسا (3-2)، وعزز مركزه الثاني في ترتيب المجموعة الاولى، في دوري الدرجة الأولى الاسباني (RFEF).وبرز في مباراة نافارا، وفي الظهور الأول له، لاعب خط الوسط الشاب جيل فرنانديز، الذي أصبح أصغر لاعب كرة قدم في التاريخ، يلعب مباراة لفريق برشلونة الاحتياطي، في سن 15 عاماً و9 أشهر و13 يوماً.ومع ظهوره الأول مع برشلونة أتلتيك، تجاوز جيل فرنانديز، الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب مبتدئ، حققه لامين يامال العام الماضي، عندما لعب دقائقه الأولى ضد إلدينسي في سنّ 15 عاماً و297 يوماً، علما أنه لعب مع الفريق الأول قبل مشاركته لأول مرة مع الفريق الاحتياطي.