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هل تصدقون؟ .. تعيين مدرب للمنتخب الوطني بلا علم الاتحاد !!

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هل تصدقون؟ .. تعيين مدرب للمنتخب الوطني بلا علم الاتحاد !!
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كرة القدم

2024-04-03 | 23:17
هل تصدقون؟ .. تعيين مدرب للمنتخب الوطني بلا علم الاتحاد !!

خلفاً للمدرب المحلي ريغوبير سونغ الذي انتهى عقده

تم تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً جديداً للمنتخب الكاميروني الأول، خلفاً للمدرب المحلي ريغوبير سونغ، الذي انتهى عقده بعد كأس الأمم الإفريقية، والغريب أن ذلك حصل من دون علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.
وأعرب الاتحاد في بيان عن "دهشته الكبيرة" إثر علمه بأن وزارة الرياضة اتخذت القرار، ونشر على موقع فيسبوك "علم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، كما جميع الكاميرونيين، بالتعيين في أحد مناصب المسؤولية في المنتخب الوطني الأول، وهو قرار اتخذ من جانب واحد".
واعتبر الاتحاد أن القرار يخالف أحكام المرسوم رقم 2014/384 الصادر في 26 أيلول - سبتمبر 2014 الذي ينظم عمل المنتخبات الوطنية لكرة القدم، وقال أنه يعمل على "إلقاء الضوء على هذا الوضع المؤسف وسيعلن دون تأخير عن رد الفعل الذي ينوي القيام به".

هل تصدقون؟ .. تعيين مدرب للمنتخب الوطني بلا علم الاتحاد !!

رياضة

كرة القدم

مارك بريس

ريغوبير سونغ

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