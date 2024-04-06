هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان

هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمانتوّقع لامين يامال، النجم الاسباني الصاعد، في حديث الى صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن يفوز فريقه برشلونة على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمعهما يوم الاربعاء المقبل، في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.وقال يامال، البالغ من العمر ... فقط، "إنه أول ربع نهائي لي (في دوري أبطال أوروبا) وهذا حُلم أن أتمكن من اللعب بمواجهة باريس سان جيرمان".ولدى سؤاله عن النتيجة قال "1-0"، واستطراداً "من سيسجل الهدف"، ردّ لاعب برشلونة الشاب الذي تحوّل الى رمز في إسبانيا "أنا".