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هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان

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هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان
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كرة القدم

2024-04-06 | 03:16
هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان

في المباراة المرتقبة في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان
توّقع لامين يامال، النجم الاسباني الصاعد، في حديث الى صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن يفوز فريقه برشلونة على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمعهما يوم الاربعاء المقبل، في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.
وقال يامال، البالغ من العمر ... فقط، "إنه أول ربع نهائي لي (في دوري أبطال أوروبا) وهذا حُلم أن أتمكن من اللعب بمواجهة باريس سان جيرمان".
ولدى سؤاله عن النتيجة قال "1-0"، واستطراداً "من سيسجل الهدف"، ردّ لاعب برشلونة الشاب الذي تحوّل الى رمز في إسبانيا "أنا".
 
هذا ما توقعه لامين يامال لمواجهة برشلونة وسان جيرمان

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

باريس سان جيرمان الفرنسي

دوري ابطال اوروبا

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