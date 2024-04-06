فيديو - اللاعب البرازيلي الذي يطارده برشلونة وكبار أوروبا

يتفوق لاعب أتالانتا في موسمه الثاني في الدوري الإيطالي

يتفوق إيدرسون دوس سانتوس، لاعب خط وسط أتالانتا الايطالي، البالغ من العمر 24 عاماً، في موسمه الثاني في الدوري الإيطالي.

انضم اللاعب البرازيلي إلى الفريق الإيطالي في عام 2022 من جاره ساليرنيتانا، الذي حصل على 13 مليون يورو، بعد أن انتقل اليه بنصف السعر قبل بضعة أشهر، من كورنثيانس، وباتت قيمته السوقية الآن نحو 30 مليون يورو، وقائمة الأندية الراغبة فيه طويلة.

ومع عقد حتى العام 2026، يضع برشلونة اللاعب ضمن اهتماماته، اعتمادا على الظروف المالية للنادي، وهو من ضمن لائحة تضم كيميش (بايرن ميونيخ)، زوبيميندي (ريال سوسيداد)، ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد)، أليكس غارسيا (جيرونا) وإيدرسون (أتالانتا).

لكن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يضعه على جدول الأعمال، فهناك إيه سي ميلان وإنتر ميلان وأرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول ونيوكاسل وتوتنهام وحتى أتلتيكو مدريد، والسعر الذي يتم المضاربة عليه في السوق هو 50 مليون يورو.