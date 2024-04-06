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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على منطقة الشعرا شرقي بلدة النبي شيت
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كرة القدم
2024-04-06 | 18:40
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على منطقة الشعرا شرقي بلدة النبي شيت
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الجديد:
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