مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات على منطقة الشعرا شرقي بلدة النبي شيت

وزير الحرب الإسرائيلي في نهاية تقييم أمني: مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران

وزير الحرب الإسرائيلي في نهاية تقييم أمني: مستعدون للرد على أي سيناريو في مواجهة إيران