ماذا حصل في ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف؟

تشديد الإجراءات الأمنية في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

تم تشديد الإجراءات الأمنية في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، وتحديداً في المباراة التي انتهت الى فوز مونتيري المكسيكي مجدداً على إنتر ميامي الأميركي (3-1)، وهو الفائز (2-1) ذهاباً.

وشدد المنظمون الإجراءات الأمنية في مباراة الإياب، مع تزايد عدد المشجعين الذين يتجاهلون القوانين للاقتراب من اللاعبين والتقاط صورة شخصية، أو حتى مجرد إظهار محبتهم.

ووجه مونتيري رسالة لتوضيح أن أي شخص ينتهك قواعد السلامة في ملعبه سيعاقب، وأوضح إيفيراردو فالديس، مدير العلاقات المؤسسية والإعلام في النادي أنه سيتم تنفيذ حوالي 1400 إجراء أمني على مختلف المستويات.

وأضاف أن عدداً أكبر من رجال وضباط الأمن في سيتواجدون في الميدان، وأي شخص يقرر دخول الملعب بشكل غير قانوني، سيتم طرده على الفور، كما سيتم إبلاغ السلطات بتفاصيله الشخصية وسيتم تعليق دخوله إلى جميع ملاعب كرة القدم المكسيكية في الدرجة الأولى.



