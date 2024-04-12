التوتر يزداد بين نيمار وألفيس والأخير يردّ الدين

أعلنت المحامية إينيس غوارديولا، أن "داني ألفيس أعاد مبلغ 150 ألف يورو إلى نيمار قبل أسبوع"، وهي تمثل قيمة تعويض حكم به القضاء الإسباني.وكان والد نيمار صرح، أنه ساعد ألفيس مالياً، ما أدى الى انتقادات واسعة ضده في البرازيل، فانسحب من فكرة دفع الكفالة المطلوبة للإفراج عن اللاعب، والبالغة مليون يورو.وحُكم على ألفيس من السجن لأربع سنوات ونصف بسبب إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة، ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بكفالة مليون يورو، بإنتظار قرار الاستئناف، وقد نفى والد نيمار أن يكون هو أو ابنه أو عائلته قد دفعوا هذه الكفالة.