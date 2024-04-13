فيديو - هذا هو ميكا فاي .. موهبة لاماسيا الجديدة

من الواضح أنها مسألة وقت قبل أن يلعب فاي دقائقه الأولى

في نادي برشلونة، من الواضح أنها مسألة وقت قبل أن يلعب ميكا فاي دقائقه الأولى في "الليغا"، وكشف المدرّب تشافي هيرنانديز أنّ اللاعب جاهز، وأنّ مباراة الليلة ضد قادش قد تشهد أوّل ظهور له مع الفريق الأوّل، وأنُه يراه جاهزاً ليكون جزءاً من الفريق، وأنّه موهبة مثيرة للاهتمام.

وفاي هو لاعب سنغالي، يبلغ من العمر 19 عاماً، يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة، في مركز قلب الدفاع، وقد شارك في 25 مباراة مع فريق المدرب رافا ماركيز هذا الموسم وسجّل 4 أهداف، كما شارك في مباراة واحدة مع منتخب بلاده هذا العام.

المشكلة الكبيرة، والسبب في أنّ المدرب لم يمنحه الفرصة بعد، هو المنافسة المشتدة في المراكز الدفاعية، فهناك رونالد أراوخو وباو كوبارسي وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وإينيغو مارتينيز، لكن يبدو أنّه أخيراً سينال فرصته.



