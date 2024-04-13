مُربّية تنقذ بنات هاري كين الثلاثة من الموت

تمّت الإشادة بمربية بريطانية لقيامها بإنقاذ أطفال هاري كين

تمّت الإشادة بمربية بريطانية لقيامها بإنقاذ أطفال هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، خلال حادث أدى الى تحطم ثلاث سيارات دفعة واحدة.

وحصل ذلك حين قام سائق شاب في سيارة رينو، بقطع الطريق أمام السيارة التي تُقلّ أطفال اللاعب، لتصطدم السيارتان بسيارة لاند روفر.

ونجحت المربية في ايقاف سيارة مرسيدس التي تبلغ قيمته مائة الف جنيه إسترليني، وتمكنت من الابتعاد عن سيارة رينو التي كانت خارجة عن السيطرة، كما تجنبت الاصطدام باللاند روفر.

وعلى إثر الحادث، تم نقل بنات كين الثلاثة، لويز (3 سنوات) وفيفيان (5 سنوات) وآيفي (7 سنوات)، إلى المستشفى، ليتبين أنهن لم يصبن بأذى، بفضل العمل البطولي للمربية.



