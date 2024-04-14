فيديو - انهيار حارس المرمى باكياً .. والسبب قاسي

لم يكن أحد يعلم سبب المستوى المهزوز الذي قدّمه البرازيلي

لم يكن أحدٌ يعلم أن المستوى المهزوز الذي قدّمه البرازيلي اندريو فينتورا، حارس مرمى جيل فيسينتي، وتسببه باهتزاز شباكه مرة على الاقل، يعود الى مرضٍ شديد ألمّ بوالده، الذي تبين بعد المباراة أنه قد توفي.

وجلس فينتورا على الأرض وهو يبكي حين علم بالنبأ، تحديداً بعد نهاية المباراة بخسارة فريقه (0-4) أمام ضيفه سبورتنغ لشبونة، ضمن الجولة 29 من الدوري البرتغالي.

ويتصدر سبورتنغ لشبونة الدوري برصيد 74 نقطة، بفرق سبع نقاط عن بنفيكا الذي يلعب اليوم، فيما يحتل جيل فيسينتي المرتبة الرابعة عشر برصيد 28 نقطة.