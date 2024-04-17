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فيديو - فضيحة تحكيمية تُشعل الجولة الاولى من الدوري البرازيلي

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فيديو - فضيحة تحكيمية تُشعل الجولة الاولى من الدوري البرازيلي
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كرة القدم

2024-04-17 | 04:32
فيديو - فضيحة تحكيمية تُشعل الجولة الاولى من الدوري البرازيلي

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى بدأت مشكلات التحكيم في الظهور

لم يستغرق الأمر طويلاً حتى بدأت مشكلات التحكيم في الظهور في الدوري البرازيلي، فقد شهدت الجولة الأولى حالة أثارت الجدل، وتحديداً في المباراة بين غريميو وفاسكو دا غاما والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.
الحالة التي اثارت الجدل هي عدم احتساب ركلة جزار لغريميو بعد ارتطام كرة كوستا في يد الظهير الايسر لوكاس بيتون لاعب فاسكو.
وبعد 3 ساعات فقط من نهاية المباراة، قام الاتحاد البرازيلي بنشر حديث الحكم فلافيو رودريغيز دي سوزا مع حكمة تقنية حكم الفيديو المساعد دياني مونيز، حيث قالت أنّ يد اللاعب كانت مفتوحة، وأعادت اللقطة للحكم الأساسي أكثر من مرة، لكنه أصر أنّ الارتطام الذي حصل كان طبيعياً، فاللاعب تفاجأ بالكرة ولم يمتلك الوقت لضم يده.
 
 

فيديو - فضيحة تحكيمية تُشعل الجولة الاولى من الدوري البرازيلي

رياضة

كرة القدم

غريميو

فاسكو دا غاما

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