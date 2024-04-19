أستون فيلا يُنقذ شرف الكرة الانجليزية في أوروبا

بعد خروج ليفربول على يد أتالانتا الإيطالي

بعد خروج ليفربول على يد أتالانتا الإيطالي من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، اكتمل اقصاء الأندية الإنجليزية من جميع البطولات الأوروبية لهذا الموسم، ما عدا أستون فيلا.

وذكرت شبكة أوبتا العالمية للإحصاءات، إنه للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015، سوف تغيب الأندية الانجليزية، ولن يكون هناك تمثيل لها في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على السواء.

وحصل ذلك، مع خروج وست هام يونايتد من الدوري الأوروبي أيضاً، وكل من مانشستر سيتي وأرسنال من دوري أبطال أوروبا، فيما بات أستون فيلا هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي تأهل الى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تخطيه ليل الفرنسي بركلات الترجيح.



