حسم 18 نقطة من رصيده .. أعرق الأندية الى الدرجة الثانية

قبل سنتين فقط، كان يلعب في دوري المؤتمرات الاوروبي

قبل سنتين فقط، كان نادي فيتيس الهولندي يلعب في دوري المؤتمرات الاوروبي، لكنه سيهبط الآن الى دوري الدرجة الثانية، حيث بات في المركز الأخير في دوري الدرجة الاولى برصيد (-1) بعد حسم 18 نقطة من رصيده.

وعاقبت السلطات الرياضية الهولندية نادي فيتيس أرنهيم، بحسم 18 نقطة من رصيده، بسبب مشاكل تتعلق بالترخيص، وسيهبط للدرجة الأدنى منهياً 35 عاماً من اللعب دون انقطاع في دوري الدرجة الأولى.

وفرضت لجنة التراخيص المستقلة التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم عقوبة الحسم، ليتذيل النادي الترتيب برصيد سالب نقطة واحدة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم، وقال فيتيس إنه لن يستأنف القرار لأنه قد يعرّض تراخيصه الحالية لتهديد كبير.

وصعد فيتيس إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي في العام 1989، ولم يسبق له الفوز باللقب، فيما كان انجازه الوحيد في العام 2017 عندما رفع كأس هولندا.



