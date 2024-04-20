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زيدان بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .. ويتعلّم الانجليزية

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زيدان بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .. ويتعلّم الانجليزية
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كرة القدم

2024-04-20 | 00:53
زيدان بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .. ويتعلّم الانجليزية

على الرغم من الأخبار عن قُرب تعاقد بايرن ميونيخ مع زيدان

عين نادي مانشستر يونايتد رسمياً، المدير الفني السابق لمانشستر سيتي وساوثهامبتون، جيسون ويلكوكس، مديراً فنياً جديداً. 
وكانت أكاديمية مانشستر سيتي، طوّرت تحت قيادة ويلكوكس، مواهب بارزة مثل فيل فودين وكول بالمر وأوسكار بوب وريكو لويس.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من الأخبار المنشرة عن قُرب تعاقد بايرن ميونيخ الالماني مع المدرب واللاعب الدولي السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، فقد كان لمواطنه اللاعب السابق إيمانويل بيتيت رأي آخر.
وقال اللاعب "خلال الأشهر القليلة الماضية، تلقى زين الدين زيدان دروساً في اللغة الإنجليزية، لا أعرف ما إذا كان يريد المجيء وقيادة فريق كبير (مانشستر يونايتد) في إنجلترا، لكن هذا الباب مفتوح"، فإلى أين ستتجه بوصلة زيدان؟.

زيدان بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ .. ويتعلّم الانجليزية

رياضة

كرة القدم

زين الدين زيدان

إيمانويل بيتيت

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