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صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب

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صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب
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كرة القدم

2024-04-20 | 06:19
صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب

أثارت صور جديدة للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهر جديد شكل مفاجأة للمتابعين.

وانتشرت صور لنجم نادي النصر أثناء التدريبات بلحية طويلة، وهو ما أثار الجدل حول مدى صحتها.
صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت الحقيقة، مشيرة إلى أن أصل هذه الصور موجود على حساب رونالدو في حساب "إنستغرام" منذ الأسبوع الماضي، أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية.
وكتب أحد المتابعين: "تبدو جيدة عليه ولكني أعلم أن هذا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويبدو حقيقيا جدا".
ورأى مشجعون آخرون الجانب المضحك من الصورة، مشيرين إلى أن رونالدو في الصورة يشبه زميله الدولي برناردو سيلفا، ونجم مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك.
وغاب رونالدو عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، اليوم الجمعة، في الدوري السعودي، بسبب الإيقاف.
 
صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

نادي النصر

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