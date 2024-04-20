تأهيل أرضية ملعب المدينة الرياضية قريباً بلمسة مصريّة
تعهد وزير الشباب والرياضة المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي، لنظيره اللبناني الدكتور جورج كلاس، خلال لقاء رسميّ في القاهرة، بتأهيل "أرضية" ملعب مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، وارسال فريق عمل تقني لوضع الدراسة اللازمة قريباً.
وترأس كلاس الوفد اللبناني الذي ضم مدير عام الوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، فيما ضم الوفد المصري قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الوزير صبحي.
وبحث المجتمعون في موضوع المدينة الرياضية، في استكمال لما جرى بحثه في بيروت خلال وجود الوزير المصري فيها في حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي"، حيث تعهد الوزير صبحي بتبني هذا الملف، وارسال فريق تقني قريباً إلى العاصمة اللبنانية لدراسة أرضية الملعب تمهيداً لتأهيلها، كما بحثوا في تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين، ونقل تجربة بناء "البطل الأولمبي" من مصر إلى لبنان.
وتسلّم كلاس جائزة افضل مبادرة شبابية عربية للعام ٢٠٢٣ في حفل الجوائز السنوي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية عن "بيروت عاصمة الشباب العربي".