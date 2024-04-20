تأهيل أرضية ملعب المدينة الرياضية قريباً بلمسة مصريّة

وترأس كلاس الوفد اللبناني الذي ضم مدير عام الوزارة بالتكليف الدكتورة فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، فيما ضم الوفد المصري قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الوزير صبحي.

وبحث المجتمعون في موضوع المدينة الرياضية، في استكمال لما جرى بحثه في بيروت خلال وجود الوزير المصري فيها في حفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي"، حيث تعهد الوزير صبحي بتبني هذا الملف، وارسال فريق تقني قريباً إلى العاصمة اللبنانية لدراسة أرضية الملعب تمهيداً لتأهيلها، كما بحثوا في تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين، ونقل تجربة بناء "البطل الأولمبي" من مصر إلى لبنان.