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كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية

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كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية
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كرة القدم

2024-04-21 | 01:29
كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية

يبدو أنّ المشاكل بين كايل ووكر وزوجته قد انتهت

يبدو أنّ المشاكل بين كايل ووكر وزوجته قد انتهت، وأنّ قصّتهما، التي شغلت المتابعين والصحافة لأسابيع عديدة، قد وصلت إلى خواتيمها السعيدة.
فقد وضع لاعب مانشستر سيتي وزوجته آني كيلنر خيانته وراء ظهرهما، اثر الترحيب بطفلهما الرابع، إذ يبدو أنهما تصالحا، ويتطلعان إلى المستقبل معاً، بعد أن انفصلا لفترة وجيزة، حين اكتسفت الزوجة أنّ ووكر قام بخيانتها، بل وأنجب طفلاً ثانياً من "مؤثرة" كان على علاقة معها في السابق.
وكان ووكر بجانب كيلنر في غرفة الولادة، وقيل إنه فخور جداً بحبيبته، وهما يركزان على أطفالهما الأربعة، وأنّ الخيانة أصبحت من الماضي.
وكشف مصدر مقرّب من الثنائي للصحافة، أنّ اللاعب يشعر بسعادة كبيرة، وهو أدرك أنّه كان مخطئاً، وأنّ كل ما يهم الثنائي الآن هو العائلة، ومسيرة ووكر كلاعب لمانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا.
 
كايل ووكر يُرحّب بطفله الرابع وينهي أزمة خيانته الزوجية

رياضة

كرة القدم

كايل ووكر

مانشستر سيتي

آني كيلنر

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