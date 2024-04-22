نجمة إباحيّة تكشف تواصل نجم تشيلسي معها

تلقت رسالة غير مرغوب فيها في وقت متأخر من الليل

كشفت ليلي فيليبس، المؤثرة ونجمة موقع OnlyFans الإباحي، أنها تلقت رسالة غير مرغوب فيها في وقت متأخر من الليل على انستغرام من بن تشيلويل، لاعب كرة القدم الشهير في تشيلسي، خلال ظهورها الأخير في البودكاست "All Gains No Game".

وقالت فيليبس للمضيف "هل تعرف من أرسل لي رسالة، حرفيا أعتقد أنها كانت ليلة الأحد أو السبت؟ إنه يلعب لتشيلسي، دعني ألقي نظرة على رسائلي المباشرة ... بن تشيلويل".

وبينما ذكرت اسم المرسل، لم تكشف فيليبس عن محتويات الرسالة، قائلة ببساطة "أنا لا أرد ... لأنه يقول "أنا أعرف ما تريدين".



