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كأس الاتحاد الآسيوي - العهد يواجه النهضة العُماني على لقب غرب آسيا

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كأس الاتحاد الآسيوي - العهد يواجه النهضة العُماني على لقب غرب آسيا
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كرة القدم

2024-04-23 | 01:53
كأس الاتحاد الآسيوي - العهد يواجه النهضة العُماني على لقب غرب آسيا

مباراة الإياب لنهائي غرب آسيا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي

يخوض العهد اللبناني عند الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت بيروت، مباراة الإياب لنهائي غرب آسيا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يحلّ ضيفاً على النهضة العُماني، على استاد السلطان قابوس في العاصمة مسقط.
وأكد رأفت محمد، المدير الفني للعهد اللبناني، جاهزية فريقه لمواجهة النهضة، وقال "نأمل أن نقدم مباراة قوية، تليق بنادي العهد وكرة القدم اللبنانية، ونعلم أننا سنواجه منافسا قوياً، والفريقان استعدا بشكل جيد لهذه المباراة، ونحن نلعب من أجل تحقيق هدفنا، وهو التأهل للنهائي الآسيوي".
وكان النهضة خسر ذهاباً بهدف، وهو يحتاج إلى الفوز بفرق هدفين للفوز في نهائي الغرب والتأهل إلى نهائي البطولة مع الفائز من نهائي الشرق.
 
كأس الاتحاد الآسيوي - العهد يواجه النهضة العُماني على لقب غرب آسيا

رياضة

كرة القدم

العهد. النهضة

كأس الاتحاد الآسيوي

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