نادي برازيلي يوقف 4 لاعبين لأسباب نسائية فما هي؟

قام فلومينينسي بسحب أسماء اللاعبين جون كينيدي وكاوا إلياس وآرثر فيندروسكي وألكسندر جوميز من المباراتين المقبلتين بسبب "أعمال عدم الانضباط" التي حدثت في المباراة ضد فاسكو دي جاما يوم السبت الماضي.ولم يخض النادي في التفاصيل حول الأحداث التي أدت إلى هذا التعليق، والذي بسببه لن يشارك اللاعبون الأربعة في مباراة ليبرتادوريس ضد فريق باراغواي سيرو بورتينيو يوم الخميس، كما لن يكونوا قادرين على المنافسة في مباراة الدوري يوم السبت ضد كورينثيانز في ملعب النادي في ساو باولو.ووقعت أعمال عدم الانضباط في نهاية الأسبوع الماضي، عندما فاز الفريق بقيادة فرناندو دينيز على فاسكو (2-1) في ملعب ماراكانا، حيث أقام اللاعبون الأربعة حفلا مع نساء في فندق الفريق.