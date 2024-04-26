مدرب شهير هزم ليفربول في ديربي الميرسيسايد فمن هو؟

مدربان فقط نجحا في التغلب على ليفربول بقيادة كلوب في ديربي الميرسيسايد

مدربان فقط نجحا في التغلب على ليفربول، بقيادة المدرب الالماني يورجن كلوب، في ديربي الميرسيسايد الشهير بمواجهة ايفرتون.

أحد هذين المدربين هو شون دايش، الذي قاد ايفرتون الى الفوز أول أمس الأربعاء (2-0) ضمن الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

أما الثاني، فهو المدرب الحالي لريال مدريد الاسباني، الايطالي كارلو أنشيلوتي، الذي هزم ليفربول كمدرب لايفرتون في الدوري في موسم 2020-2021، وفي عقر داره بنتيجة (2-0)، بعدما تعادل معه ذهاباً (2-2)، وهو تعادل معه في الموسم السابق سلباً.

وفي اجمالي المواجهات الشخصية بينهما، كان لأنشيلوتي اليد العليا، اذ فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر ثلاثة.