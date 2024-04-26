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حدث غريب - العثور على قنبلة تزن 500 كيلوجراماً في ملعب

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حدث غريب - العثور على قنبلة تزن 500 كيلوجراماً في ملعب
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كرة القدم

2024-04-25 | 23:48
حدث غريب - العثور على قنبلة تزن 500 كيلوجراماً في ملعب

أثناء أعمال البناء لتوسيع مبنى جامعي بالقرب من الاستاد

صباح أمس الخميس، قرب ملعب ميوا أرينا، الخاص بنادي ماينز 05 الالماني، وأثناء أعمال البناء لتوسيع مبنى جامعي بالقرب من الاستاد، تم العثور على قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية، تبين أنها عبوة ناسفة، من إنتاج جيش الولايات المتحدة الاميركية، تزن 500 كيلوغراماً. 
ومن أجل ضمان عدم إصابة أحد، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أنه سيتم إجلاء ما يقرب من 4500 من السكان من المنطقة، حتى تتمكن إدارة الإطفاء من تفجير القنبلة، علماً أنه تم في 15 نيسان - أبريل، العثور على قنبلة صغيرة في المنطقة نفسها. 
ولا يزال من غير المعروف، ما إذا كانت المباراة الحاسمة بين ماينز وكولونيا، للبقاء في الدوري الألماني، ستقام في نهاية هذا الأسبوع. 

حدث غريب - العثور على قنبلة تزن 500 كيلوجراماً في ملعب

رياضة

كرة القدم

ميوا أرينا

ماينز 05

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