فيديو - هدف قيمته 2.5 مليون يورو للنادي البرازيلي

سجل الموهبة اندريك الهدف الاول لفريقه في المباراة

سجل بالميراس البرازيلي فوزاً بشق الأنفس، على مضيفه إينديبندنتي ديل فال الاكوادوري (3-2) في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

وسجل الموهبة اندريك الهدف الاول لفريقه في المباراة، وبموجبه سيحصل ناديه بالميراس على 2.5 مليون يورو من ريال مدريد، حسب الاتفاقيه بين الطرفين، والتي تضمن انتقال اللاعب الشاب البالغ 17 عاماً الى العملاق الاسباني بنهاية الموسم الجاري.

ويتصدر بالميراس فرق المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، وخلفه إينديبندنتي ديل فال وليفربول الاوروغوياني بأربع نقاط وسان لورينزو الارجنتيني بثلاثة.