هل يستخدم مدرب بالميراس الشعوذة؟ .. شاهدوا الفيديو

مرة جديدة، فاز بالميراس البرازيلي بشق الأنفس

مرة جديدة، فاز بالميراس البرازيلي بشق الأنفس، حين تغلب على مضيفه إينديبندنتي ديل فال الاكوادوري، وحقق انتصاراً صعباً (3-2) في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم.

ففي مباراته الاولى هذا الموسم، تعادل بالميراس مع سان لورينزو الارجنتيني (1-1)، ثم فاز على ليفربول الاوروغوياني (3-1) في كأس ليبرتادوريس، ثم فاز في الدوري المحلي على سبورت كلوب فيتوريا (1-0) وخسر بالنتيجة نفسها أمام انترناسيونال، وتعادل سلباً مع فلامنجو، قبل أن يهزم الفريق الاكوادوري.

وتندّرت جماهير بفيديو رأت فيه أن المدرب أبيل فيريرا يستخدم السحر والشعوذة ليحقق الانتصارات الصعبة على منافسيه، وتخوفت بوضوح على مستقبل الفريق تحت قيادته.