الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

النقانق الألمانية التقليدية غير محظورة في يورو 2024

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
النقانق الألمانية التقليدية غير محظورة في يورو 2024
A-
A+

كرة القدم

2024-04-27 | 04:50
النقانق الألمانية التقليدية غير محظورة في يورو 2024

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة بالعناصر المحظورة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة بالعناصر المحظورة خلال "يورو 2024"، حيث ستكون عمليات التفتيش الأمنية صارمة في ملاعب البطولة العشرة، وفي جميع المباريات الـ51 منذ انطلاق البطولة في 14 حزيران - يونيو وحتى المباراة النهائية في برلين في 14 تموز - يوليو.
وستشمل الإجراءات الأمنية، تفتيش الحقائب عند البوابات الدوارة، ووجود قوي للشرطة داخل الملاعب، لمساعدة الحكام ورجال الأمن المولجين فيها.
وسوف يحظر على المشجعين إحضار مشروباتهم الخاصة إلى الملعب، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على الكحول أم لا، كما أنّ السجائر الإلكترونية والمواد الغذائية "من أي نوع" ممنوعة أيضاً.
لكن، ستكون النقانق الألمانية التقليدية متاحة للشراء داخل الملعب بسعر 3.77 جنيه إسترليني لكل منها، كما سيتم حظر التدخين بمختلف أنواعه أثناء المباريات. 
وتمت كذلك إضافة المشاعل والألعاب النارية والصفارات ومكبرات لبصوت وأبواق الفوفوزيلا التي اشتهرت بها بطولة كأس العالم 2010 والتي يشبه صوتها صوت طنين النحل، إلى قائمة المحظورات.
وبسبب الحرب على غزة، حظر المنظمون أي أعلام أو مواد ينظر إليها على أنها تظهر دعماً للكيان أو لفلسطين، كما سيتم حظر الأعلام النازية.
وسيواجه أولئك الذين يتم القبض عليهم مع إحدى هذه "الممنوعات" "الطرد" من الملعب في المباراة المحددة، وربما الحظر على دخول جميع ملاعب البطولة.
 
النقانق الألمانية التقليدية غير محظورة في يورو 2024

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يورو 2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فلورنتينو بيريث أسطورة ريال مدريد الحقيقية .. فماذا يُخطط؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فلورنتينو بيريث أسطورة ريال مدريد الحقيقية .. فماذا يُخطط؟
04:49

فلورنتينو بيريث أسطورة ريال مدريد الحقيقية .. فماذا يُخطط؟

يحتل رئيس نادي ريال مدريد فصلاً طويلاً من تاريخ النادي

04:49

فلورنتينو بيريث أسطورة ريال مدريد الحقيقية .. فماذا يُخطط؟

يحتل رئيس نادي ريال مدريد فصلاً طويلاً من تاريخ النادي

هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا
04:48

هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا

دخلت لورا قائمة FHM500 المرموقة لأجمل فتيات هولندا

04:48

هذه هي صديقة بيلينجهام وهذا ترتيبها بين جميلات هولندا

دخلت لورا قائمة FHM500 المرموقة لأجمل فتيات هولندا

واندا نارا وإيكاردي تحدّيا انستغرام بفيديو حميم
04:47

واندا نارا وإيكاردي تحدّيا انستغرام بفيديو حميم

خاطر ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا بتلقي حظر

04:47

واندا نارا وإيكاردي تحدّيا انستغرام بفيديو حميم

خاطر ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا بتلقي حظر

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024