النقانق الألمانية التقليدية غير محظورة في يورو 2024

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة بالعناصر المحظورة خلال "يورو 2024"، حيث ستكون عمليات التفتيش الأمنية صارمة في ملاعب البطولة العشرة، وفي جميع المباريات الـ51 منذ انطلاق البطولة في 14 حزيران - يونيو وحتى المباراة النهائية في برلين في 14 تموز - يوليو.وستشمل الإجراءات الأمنية، تفتيش الحقائب عند البوابات الدوارة، ووجود قوي للشرطة داخل الملاعب، لمساعدة الحكام ورجال الأمن المولجين فيها.وسوف يحظر على المشجعين إحضار مشروباتهم الخاصة إلى الملعب، بغض النظر عما إذا كانت تحتوي على الكحول أم لا، كما أنّ السجائر الإلكترونية والمواد الغذائية "من أي نوع" ممنوعة أيضاً.لكن، ستكون النقانق الألمانية التقليدية متاحة للشراء داخل الملعب بسعر 3.77 جنيه إسترليني لكل منها، كما سيتم حظر التدخين بمختلف أنواعه أثناء المباريات.وتمت كذلك إضافة المشاعل والألعاب النارية والصفارات ومكبرات لبصوت وأبواق الفوفوزيلا التي اشتهرت بها بطولة كأس العالم 2010 والتي يشبه صوتها صوت طنين النحل، إلى قائمة المحظورات.وبسبب الحرب على غزة، حظر المنظمون أي أعلام أو مواد ينظر إليها على أنها تظهر دعماً للكيان أو لفلسطين، كما سيتم حظر الأعلام النازية.وسيواجه أولئك الذين يتم القبض عليهم مع إحدى هذه "الممنوعات" "الطرد" من الملعب في المباراة المحددة، وربما الحظر على دخول جميع ملاعب البطولة.