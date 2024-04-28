فيديو - فلورنتينو بيريث يجول في ملاعب تكساس

انتقل فلورنتينو بيريث من مدريد الى مدينة أوستن

انتقل فلورنتينو بيريث من مدريد الى مدينة أوستن في تكساس، حيث قام بجولة تخللها مساء يوم أمس السبت، زيارة ملعب Q2، لمشاهدة مباراة أوستن إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأميركي لكرة القدم.، والتي انتهت الى فوز أصحاب الأرض (2-0).

وحيا رئيس نادي ريال مدريد اللاعبين قبل انطلاق المباراة، وتسلم قميصاً تذكارياً من إيدي مارجين، المؤسس المشارك ومالك أوستن إف سي، عليها اسم بيريث والرقم 24.

كما زار بيريث ملعب نادي دالاس مافريكس، الناشط في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، وخص اللاعب السلوفيني لوكا دونسيتش بتحية خاصة، وهو الذي لعب لريال مدريد في الفترة من 2015 الى 2018.