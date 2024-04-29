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آريين روبن في تدريبات بايرن ميونيخ

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آريين روبن في تدريبات بايرن ميونيخ
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كرة القدم

2024-04-28 | 23:45
آريين روبن في تدريبات بايرن ميونيخ

التقى العملاقان ريال مدريد وبايرن ميونيخ تاريخياً في 23 مناسبة

يستضيف ملعب آليانز أرينا في مدينة ميونيخ، اللقاء المرتقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يحل ريال مدريد الاسباني، ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني في قمّة الدور نصف النهائي، ليلة غدٍ الثلاثاء.
وفي إطار الدعم المعنوي، قام العملاق الهولندي آريين روبن، نجم البايرن السابق، بزيارة تدريبات الفريق لدعم اللاعبين قبيل القمة المنتظرة.
والتقى العملاقان تاريخياً في 23 مناسبة، انتهى 12 منها لصالح الفريق البافاري، و11 لصالح الفريق الاسباني، وثلاثة الى التعادل، سجل خلالها البايرن 41 هدفاً مقابل 39 للريال.

آريين روبن في تدريبات بايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

بايرن ميونيخ

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