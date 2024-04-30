فيديو - أغرب ملعب .. اللاعبون يجتازون الشارع للوصول اليه

قد يكون من أغرب ملاعب كرة القدم في العالم

قد يكون "ستاد كفوم أوسلو" من أغرب ملاعب كرة القدم في العالم، فالنادي الصاعد حديثاً إلى أعلى الدرجات في سلّم الدوري النرويجي، يمتلك ملعباً صغيراً جدّاً، الى درجة أنّ غرف تغيير الملابس تقع في مبنى منفصل يقع في الجهة المقابلة للميدان الأخضر.

وفي مشهد غريب انتشر على مواقع التواصل، أمكن مشاهدة لاعبي النادي، يتقدّمهم الطاقم التحكيمي ويرافقهم الأطفال، كما تجري العادي في أي مباراة كرة قدم، وهم يجتازون الشارع للوصول من غرف تبديل الملابس إلى أرضيّة الملعب.

.. ويحتل النادي الصاعد المركز 11 في ترتيب الدوري بعد 5 مباريات.