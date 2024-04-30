لن يرحل .. جديد الجدال بين محمد صلاح ويورغن كلوب

يحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية

تفاجأ عشاق كرة القدم نهاية الأسبوع، وتحديداً جماهير ليفربول، بمشهد الجدال الذي وقع بين لاعبهم المحبوب محمد صلاح، ومدرّبهم الذي سيرحل نهاية الموسم يورغن كلوب.

هذا المشهد، وتصريح صلاح الذي قال فيه بعد المباراة أنّه لو تحدّث "سيشعل النار"، أطلق العنان للتقارير الصحفية التي تتحدّث عن أنّ النادي الإنجليزي سيقوم ببيع "الفرعون"، وأنّه سيستمع للعروض من الأندية الراغبة في التعاقد معه، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير أيضاً أنّ إدارة ليفربول حدّدت سعر بيع صلاح، وأنه يتراوح ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

وفي مقابل كلّ هذه التقارير، خرجت أخرى لتؤكّد أنّ ليفربول يتوقّع ليفربول بقاء صلاح لمدّة موسم آخر على الأقل، وأن المهاجم المصري لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الخروج.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.



