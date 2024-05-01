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إليكم الأرقام المُذهلة لهاري كين هذا الموسم

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إليكم الأرقام المُذهلة لهاري كين هذا الموسم
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كرة القدم

2024-05-01 | 05:51
إليكم الأرقام المُذهلة لهاري كين هذا الموسم

بالهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد الاسباني

بالهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد الاسباني من نقطة الجزاء، رفع النجم الانجليزي هاري كين عدد أهدافه مع بايرن ميونيخ الالماني هذا الموسم الى 43.
ولعب كين 43 مباراة في مختلف المسابقات مع بايرن ميونيخ، سجل خلالها 43 هدفاً و11 تمريرة حاسمة، وتوزعت أهدافه بمعدل 35 في الدوري الالماني، وهو يحتل صدارة الهدّافين بفرق 10 أهداف عن نجم شتوتغارت، الغيني سيرهو غيراسي.
وسجل كين ثمانية أهداف في دوري ابطال اوروبا، وهو يتصدر ترتيب هدّافي المسابقة للموسم الجاري، بالتساوي مع الهولندي لوك دي يونغ، لاعب ايندهوفن، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

إليكم الأرقام المُذهلة لهاري كين هذا الموسم

رياضة

كرة القدم

هاري كين

بايرن ميونيخ

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