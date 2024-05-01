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إقبال هائل على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

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إقبال هائل على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات
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كرة القدم

2024-05-01 | 07:01
إقبال هائل على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

باع برشلونة 10 آلاف تذكرة ل لمباراة النهائية خلال نصف ساعة فقط

خلال نصف ساعة فقط، باع نادي برشلونة 10 آلاف تذكرة من تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات، التي تجمعه مساء الاحد الخامس والعشرين من أيار - مايو المقبل مع فريق ليون الفرنسي.
وتقام المباراة النهائية على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الاسبانية، الذي يتسع لنحو أربعين متفرّج، حيث يأمل الفريق الكاتالوني في احراز لقبه الثالث، وتحقيق الثلاثية مرة ثانية توالياً، وهو يتصدر الدوري المحلي بفرق مريح حالياً.
وتأهل برشلونة الى النهائي بتغلبه على بنفيكا البرتغالي (5-0) والتعادل معه (4-4) والفوز على اينتراخت فرانكفورت الالماني (3-1) و(2-0) وروسينجورد السويدي (6-0) و(7-0)، والتغلب على بران النرويجي (2-1) و(3-1) في ربع النهائي، ثم الخسارة (0-1) أمام تشيلسي الانجليزي في ذهاب نصف النهائي والفوز اياباً في لندن (2-0).
أما ليون، فتأهل بفوز على سلافيا براغ التشيكي (9-0) والتعادل معه (2-2) والفوز على بولتن النمساوي (2-0) و(7-0) والتغلب على بران النرويجي (3-1) والتعادل معه (2-2)، ثم الفوز في ربع النهائي على بنفيكا البرتغالي (2-1) و(4-1) وفي نصف النهائي (3-2) على جاره باريس سان جيرمان (3-2) و(2-1).
 
إقبال هائل على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات

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كرة القدم

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