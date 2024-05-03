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هل يُنقل جثمان مارادونا الى مكان آخر ولماذا؟

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هل يُنقل جثمان مارادونا الى مكان آخر ولماذا؟
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كرة القدم

2024-05-03 | 09:18
هل يُنقل جثمان مارادونا الى مكان آخر ولماذا؟

طلبت السماح باستخراج الرفات ونقلها في ظروف أمنية وسرية

تقدّمت عائلة أسطورة كرة القدم، النجم الارجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، بطلبٍ الى المحكمة، وقعته بناته، دالما وجيانينا وجانا وشريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، والدة ابنه الأصغر دييغو جونيور، لنقل رفاته من المقبرة الخاصة حيث دُفن في العام 2020، إلى ضريح في العاصمة بيونيس آيرس.
وجاء في الطلب "السماح باستخراج الرفات ونقلها في ظروف أمنية وسرية" الى منطقة بويرتو ماديرو على مقربة من العاصمة "حتى يتمكن عموم الشعب الأرجنتيني وجميع مشجعي كرة القدم حول العالم من تكريم الشخص الذي كان معبود الجماهير".
وتوفي مارادونا في العام 2020 عن 60 عاماً، وهو الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال 1986، ولعب في أندية بوكا جونيورز وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.
 
هل يُنقل جثمان مارادونا الى مكان آخر ولماذا؟

رياضة

كرة القدم

دييغو أرماندو مارادونا

مونديال 1986

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