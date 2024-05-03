نجوم ريال مدريد وبرشلونة ويتنافسون على تشكيلة الموسم

يتوقع أن يحتل ريال مدريد المركز الأول

على الرغم من أنّه كان مخيباً للآمال بالنسبة لفريق المدرب تشافي، الذي يلعب حالياً على المركز الثاني مع جيرونا، فإن لدى برشلونة ستة لاعبين مرشحين لإدراجهم في "فريق النجوم" في الدوري الإسباني لموسم 2023-24.

هؤلاء الستة هم المدافعان رونالد أراوخو وجواو كانسيلو ولاعبيّ الوسط فرينكي دي يونج وإيلكاي جوندوجان وهدّاف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، في حين أن آخر لاعب في برشلونة دخل المنافسة الرائع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاماً.

في المقابل، يتوقع أن يحتل ريال مدريد المركز الأول في عدد اللاعبين في "فريق النجوم" لهذا الموسم، ولديه ثمانية أسماء مقترحة.

أندريه لونين وداني كارفاخال وتوني روديجر وفيدي فالفيردي وتوني كروس ورودريغو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، ولدى جيرونا مجموعة من اللاعبين المرشحين مع دالي بليند وميغيل غوتيريز ويان كوتو وأليكس غارسيا وسافيو وأرتيم دوفبيك.



