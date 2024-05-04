بعد غياب 335 يوماً .. تيبو كورتوا يعود اليوم

يلعب حارس مرمى ريال مدريد مباراته الأولى مع النادي الإسباني

بعد غياب دام تسعة أشهر، وتحديداً 335 يوماً، يلعب حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا مباراته الأولى مع النادي الإسباني، حين يواجه قادش عصر اليوم السبت، حسبما أكد المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب البلجيكي الدولي البالغ 31 عاماً عن الموسم بأكمله، بسبب إصابة في أربطة الركبة، ثم تعرض لانتكاسة أخرى في آذار - مارس، تطلبت إجراء عملية جراحية أخرى في الركبة.

وقال أنشيلوتي "نعم ، تيبو بخير، وسيلعب بعد فترة طويلة من الغياب، إنه يتطلع إلى اللعب، ونحن سعداء بعودته".

ولدى ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، فرصته الأولى للتتويج باللقب نهاية هذا الأسبوع، على الرغم من أنه يحتاج إلى مساعدة من جيرونا منافسه الصادم على اللقب هذا الموسم.

وإذا فاز ريال مدريد على ضيفه قادش، وإذا فاز أو حصل جيرونا على أي نقاط من برشلونة، فإن "لوس بلانكوس" سيحصل على اللقب الإسباني رقم 36.



