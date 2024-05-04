أرسنال يُكرّم الطفل دانيال الذي قُتل بسيف الساموراي !!

تكريم مشجع "الجانرز" البالغ من العمر 14 عاماً

على ملعبه، ستاد الامارات، يقوم نادي أرسنال، وقبيل المباراة التي تجمعه عصر اليوم السبت مع بورنموث، في افتتاح الجولة 36 من الدوري الانجليزي الممتاز، بتكريم دانيال أنجورين، مشجع "الجانرز" البالغ من العمر 14 عاماً، والذي فقد حياته بشكل مأساوي في "هجوم بالسيف" في شمال شرق لندن.

وكان ماركوس أردويني مونزو، البالغ 36 عاماً، الذي يحمل الجنسية الانجليزية والإسبانية والبرازيلية، قد اعتقل بتهمة قتل التلميذ دانيال أنجورين بسيف الساموراي، وبدأت محكمة وستمنستر الجزئية في لندن بالاستماع الى القضية.

ويُزعم أن ماركوس أصاب دانيال بطعنات قاتلة وأصاب أربعة أشخاص آخرين، كما يُزعم أنه صدم أحد المشاة بشاحنة صغيرة، واقتحم منزل عائلة حيث كان زوجان نائمين مع طفلهما الصغير.

وقالت عائلة دانيال إنه كان "طفلا رائعا محبوبا ويعمل بجد ولا ينبغي أن تمر أي عائلة بما نمر به، وستفهم أي عائلة أنها مأساة مطلقة".



