فيديو - الجماهير تُنشد للاعبها بعد الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

After Ipswich Town's promotion to the Premier League, Harry Clarke was emotionally serenaded by fans. 🥹💙



His journey began when he left Arsenal in January 2023 for Ipswich during their time in League One. pic.twitter.com/qvc28nr0Ok — CentreGoals. (@centregoals) May 5, 2024

بعد ترقية إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، اثر حلوله وصيفاً في ترتيب البطولة الانجليزية برصيد 96 نقطة، خلف ليستر سيتي البطل (97)، كان اللاعب هاري كلارك، نجم الاحتفال العاطفي من قبل المشجعين.وكان كلارك، البالغ 23 عاماً، قد بدأ مسيرته مع أرسنال، ولعب له من العام 2020 الى كانون الثاني - يناير 2023، تخللها أربع إعارات الى كل من أولدهام وروس كاونتي وهيبرنيان الاسكتلندي وستوك سيتي.وفي الشهر المذكور، اختر كلارك الانتقال الى نادي الدرجة الأولى، حيث لعب الموسم مع إبسويتش، وتمكن معه من الصعود الى الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الاولى منذ موسم 2001-2002.