هاجموا مقر ألتراس النادي المنافس وأضرموا النار فيه

بعد عودته من ملعب سان سيرو بتعادل مثير (3-3) مع مضيفه ميلان

بعد عودته من ملعب سان سيرو بتعادل مثير (3-3) مع مضيفه ميلان، ضمن الجولة 35 من الدوري الايطالي، قام ألتراس نادي جنوى الآتين من ميلانو بتصرّف غريب للغاية استدعى تدّخل الشرطة.

فقد قام ألتراس جنوى بمهاجم معقل ألتراس تيتو كوتشياروني، وهو أكبر مجموعة منظمة منبثقة عن نادي سامبدوريا، حيث أضرموا فيه النيران.

ويقع ناديا جنوى وسامبدوريا في مدينة جنوى، وهي مرفأ ساحلي جميل يمثل عاصمة ولاية ليغوريا في الشمال الغربي لإيطاليا.

ويحتل جنوى المركز 12 في ترتيب دوري الدرجة الاولى قبل ثلاث جولات على ختام الموسم، فيما يحتل سامبدوريا المركز السابع في ترتيب الدرجة الثانية قبل جولة واحدة على الختام، لكن التنافس التاريخي بين ناديي المدينة شكّل صبغة لا تُمحى بينهما.

المصدر حساب منصة إكس Hooligans.cz Official