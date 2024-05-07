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فيديو - مدرب أوروغواي يستدعي لاعباً هاوياً سجّل 57 هدفاً !!

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فيديو - مدرب أوروغواي يستدعي لاعباً هاوياً سجّل 57 هدفاً !!
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كرة القدم

2024-05-07 | 00:08
فيديو - مدرب أوروغواي يستدعي لاعباً هاوياً سجّل 57 هدفاً !!

سيكون لدى مدرب منتخب أوروغواي مفاجأة للجماهير

ليس مارسيلو بيلسا مدربا عاديا، بل على العكس تماماً، فهو مهووس بكرة القدم، يجعل الناس يتحدثون دائماً عن أساليبه الخاصة، بغض النظر عما تقوله وسائل الإعلام والمشجعون ويفكرون فيه.
وفي السياق، سيكون لدى مدرب منتخب أوروغواي مفاجأة للجماهير خلال المباراة الودية المقبلة ضد كوستاريكا، المقررة يوم الجمعة 31 أيار - مايو. 
فوفقاً لـTNT Argentina، قرر بيلسا استدعاء والتر دومينغيز، مهاجم يوفنتود دي سوريانو، وهو نادي هواة، بعد أن سجّل 57 هدفاَ في 39 مباراة.
يوم الأحد الفائت، وبعد الانتهاء من مباراته في كأس OFI المحلي، حيث خسر فريقه (1-2)، أكد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، أن الاتحاد قد اتصل به لاستدعائه إلى المنتخب الوطني "نعم، اتصلوا بي، أنا سعيد جداً، لم أكن أتوقع ذلك، ... لقد فوجئت تماماً".
وفي حين أن المنتخب سيلعب هذه المباراة بفريق من اللاعبين الذين يتنافسون داخل البلاد، لم يتخيل أحد إدراج لاعب كرة قدم من دوري الهواة، وقال بعضهم .. ببساطة، بيلسا مجنون.
 
 

فيديو - مدرب أوروغواي يستدعي لاعباً هاوياً سجّل 57 هدفاً !!

رياضة

كرة القدم

مارسيلو بيلسا

والتر دومينغيز

يوفنتود دي سوريانو

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