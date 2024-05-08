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قريب النجمة باريس هيلتون يحترف في سنّ 45 عاماً !!

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قريب النجمة باريس هيلتون يحترف في سنّ 45 عاماً !!
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كرة القدم

2024-05-08 | 00:58
قريب النجمة باريس هيلتون يحترف في سنّ 45 عاماً !!

في واحدة من أكثر الانتقالات سريالية في التاريخ

في واحدة من أكثر الانتقالات سريالية في التاريخ، وقّع قريب النجمة باريس هيلتون، وهو شقيق زوجها كارتر روم، يوم 31 كانون الثاني - يناير مع نادي  Länk FC Vilaverdense، في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
والشيء غير المعتاد في انتقاله، هو أن كورتني روم، الذي تقدر ثروته الصافية بـ35 مليون يورو، يبلغ من العمر 45 عاماً، وأنه لم يلعب كرة القدم بشكل احترافي من قبل، سوى مشاركة لسنة واحدة في كولومبيا ليونز في أواخر تسعينيات القرن العشرين.
واحتاج الأميركي ريم، الذي يلعب كمهاجم، إلى 95 يوماً من التدريب للحصول على الشكل الملائم، ونزل إلى أرض الملعب مع الرقم 78 على ظهره، في الهزيمة ضد تورينسي (0-1)، وفي ظل دعم كبير في المدرجات.

قريب النجمة باريس هيلتون يحترف في سنّ 45 عاماً !!

رياضة

كرة القدم

باريس هيلتون

كورتني روم

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