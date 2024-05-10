إداري في اسبانيول يهاجم خوسيلو .. انتهازي وابتز النادي

نشر أنخيل موراليس، اللاعب والعضو السابق في هيكل كرة القدم للشباب في نادي إسبانيول، في الفترة من 2012 إلى 2020، على حسابه على منصة إكس، تعليقا قاسيا حول رحيل خوسيلو عن إسبانيول في نهاية الموسم الماضي.

كان خوسيلو الأسم الكبير في عودة ريال مدريد الملحمية أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الهدفين اللذين سمحا "للفريق الأبيض" بالتأهل الى النهائي بفوزه على بايرن (2-1) بعدما كان خاسراً (0-1) قبل 3 دقائق على مهائية اللقاء.

ونشر أنخيل موراليس رسالة، انتقد فيها الطريقة التي تخلى بها خوسيلو عن إسبانيول، وكتب "بعيدا عن الجدل الكروي" حول جودة المهاجم ، فإن "الإعارة لن تكون الصفة المثالية" لوصف الطريقة التي غادر بها المهاجم كورنيلا إل برات.

وأضاف موراليس "اللاعب انتهازي .. ابتز النادي ونزل من قارب نجاته عندما كانت هناك حاجة ماسة إليه، نعم، نعم، ولكن على سبيل الإعارة، لقد غادر كما غادر كثيرون آخرون، بطرق جيدة أو سيئة، الشيء الوحيد الواضح هو أن النادي استسلم لمطالبه آنذاك".