فيديو - فاز بلقبه الاول بعد 88 عاماً !!

فاز رويال يونيون سان جيلواز بكأس بلجيكا، يوم أمس الخميس، بعد تغلبه على أنتويرب (1-0)، وأنهى 88 عاماً دون الفوز بلقب، منذ دوري موسم 1934-35.

فبعد ما يقرب من تسعة عقود من واحدة من أنجح المراحل لأحد الأندية التاريخية في بلجيكا، جلب رويال يونيون سان جيلواز مرة أخرى كأساً إلى أرضه.

ويبدو أن أمام النادي فرصة الظفر بلقب الدوري أيضاً، فهو أنهى البطولة متصدراً برصيد 70 نقطة، وبفرق 7 نقاط عن أندرلخت و18 عن رويال انتويرب و19 عن كلوب بروج و23 عن كل من جينك وجينت، ويتواجه الأندية الستة في دوري البطولة لتحديد الفائز باللقب.