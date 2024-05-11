فيديو - شاهدوا كيف احتفل بضمّه الى منتخب البرازيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه بينتو، حارس مرمى نادي أتليتكو بارانينسي وهو يترقّب الاعلان عن تشكيلة منتخب البرازيل لخوض مسابقة "كوبا أميركا" وردّة فعله عند الإعلان عن إسمه، واحتفاء زملائه به.

وضمت التشكيلة اليسون بينتو، ايدرسون، دانيلو، يان كوتو، غوليرمي ارانا وينديل، بيرالدو، ميليتاو، غابريل ماغالياس، ماركينهوس، اندرياس بيريرا، برونو غيمارياش، دوغلاس لويز، جواو غوميز، لوكاس باكيتا، اندريك، ايفانيلسون، غابريل مارتينيلي، رافينها، رودريغو، سافينهو وفينيسيوس جونيور.

وتستضيف الولايات المتحدة الاميركية بطولة كوبا أميركا في نسختها 48 في الفترة من 20 حزيران - يونيو وحتى 14 تموز - يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخباً.