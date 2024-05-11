الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ما هي الأعمال التي يديرها كيليان مبابي خارج كرة القدم؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ما هي الأعمال التي يديرها كيليان مبابي خارج كرة القدم؟
A-
A+

كرة القدم

2024-05-11 | 05:25
ما هي الأعمال التي يديرها كيليان مبابي خارج كرة القدم؟

أعلن كيليان مبابي أنه سيغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم

تم تأكيد ما كان "سراً مُعلناً" بعد ظهر أمس الجمعة، حين أعلن كيليان مبابي أنه سيغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وأنه سيخوض هذا الأحد آخر مباراة له في ملعب بارك دي برينس.

وقال مبابي "أردت التحدث إليكم، لقد قلت دائما إنني سأتحدث إليكم عندما يحين الوقت، أردت أن أخبر الجميع أن هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أجدد، سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة، وسألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برينس يوم الأحد".

وعلى الرغم من أنه لم يعلن بعد عن النادي الذي سينضم إليه في نهاية الموسم، الا ان كل المؤشرات تدل على ريال مدريد الاسباني.

خارج كرة القدم، لدى كيليان مبابي العديد من الأعمال، كان من أوائلها نشر "Je m'appelle Kylian" ، وهو فيلم هزلي أراد فيه تخليد حياته، محاولا "أن يصبح مثالا للأطفال والشباب"، كما قال محاميه دلفين فيرهايدن.

كما دخل كيليان عالم الموضة، حيث كان جزءاً من حملة نظارات أوكلي في الفيلم القصير "Be Who You Are"، بالإضافة إلى كونه سفيرا لشركة نايكي وساعات Hublot وGood Goût وBulk .

كما خصص لاعب كرة القدم الفرنسي جزءا من ثروته لشركة الترفيه WME Sports، حيث أطلق علامته التجارية الخاصة بالإنتاج Zebra Valley.

بالإضافة إلى ذلك ، يشغل مبابي منصب رئيس جمعية "Inspired by KM"، التي تهدف إلى تقديم دورات اللغة والنزهات الثقافية والرياضية ودروس الماجستير والإقامات وغيرها من الأنشطة لتعزيز التنوع بين الأطفال.

 

ما هي الأعمال التي يديرها كيليان مبابي خارج كرة القدم؟

رياضة

كرة القدم

كيليان مبابي

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - اشتباكات ومُسدّس وجرحى قبيل المباراة
فيديو - بوكايو ساكا يتراقص على أنغام "نيو بالانس"

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مشهد مذهل في العودة الى الدوري الممتاز
05:51

فيديو - مشهد مذهل في العودة الى الدوري الممتاز

حسم غرونينغين بطاقة التأهل الثانية الى الدوري الهولندي الممتاز

05:51

فيديو - مشهد مذهل في العودة الى الدوري الممتاز

حسم غرونينغين بطاقة التأهل الثانية الى الدوري الهولندي الممتاز

فيديو - اشتباكات ومُسدّس وجرحى قبيل المباراة
05:26

فيديو - اشتباكات ومُسدّس وجرحى قبيل المباراة

قبل المباراة التي انتهت الى فوز باري على ضيفه ليتشي

05:26

فيديو - اشتباكات ومُسدّس وجرحى قبيل المباراة

قبل المباراة التي انتهت الى فوز باري على ضيفه ليتشي

فيديو - بوكايو ساكا يتراقص على أنغام "نيو بالانس"
05:16

فيديو - بوكايو ساكا يتراقص على أنغام "نيو بالانس"

قدّم مؤخراً عرضاً لهذه الشركة وهو يرتدي حذاءً جديداً

05:16

فيديو - بوكايو ساكا يتراقص على أنغام "نيو بالانس"

قدّم مؤخراً عرضاً لهذه الشركة وهو يرتدي حذاءً جديداً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024