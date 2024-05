ما هي الأعمال التي يديرها كيليان مبابي خارج كرة القدم؟

تم تأكيد ما كان "سراً مُعلناً" بعد ظهر أمس الجمعة، حين أعلن كيليان مبابي أنه سيغادر باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وأنه سيخوض هذا الأحد آخر مباراة له في ملعب بارك دي برينس.

وقال مبابي "أردت التحدث إليكم، لقد قلت دائما إنني سأتحدث إليكم عندما يحين الوقت، أردت أن أخبر الجميع أن هذا هو عامي الأخير في باريس سان جيرمان، لن أجدد، سأنهي مغامرتي في غضون أسابيع قليلة، وسألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برينس يوم الأحد".

وعلى الرغم من أنه لم يعلن بعد عن النادي الذي سينضم إليه في نهاية الموسم، الا ان كل المؤشرات تدل على ريال مدريد الاسباني.

خارج كرة القدم، لدى كيليان مبابي العديد من الأعمال، كان من أوائلها نشر "Je m'appelle Kylian" ، وهو فيلم هزلي أراد فيه تخليد حياته، محاولا "أن يصبح مثالا للأطفال والشباب"، كما قال محاميه دلفين فيرهايدن.

كما دخل كيليان عالم الموضة، حيث كان جزءاً من حملة نظارات أوكلي في الفيلم القصير "Be Who You Are"، بالإضافة إلى كونه سفيرا لشركة نايكي وساعات Hublot وGood Goût وBulk .

كما خصص لاعب كرة القدم الفرنسي جزءا من ثروته لشركة الترفيه WME Sports، حيث أطلق علامته التجارية الخاصة بالإنتاج Zebra Valley.

بالإضافة إلى ذلك ، يشغل مبابي منصب رئيس جمعية "Inspired by KM"، التي تهدف إلى تقديم دورات اللغة والنزهات الثقافية والرياضية ودروس الماجستير والإقامات وغيرها من الأنشطة لتعزيز التنوع بين الأطفال.