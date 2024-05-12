هذا هو راتب كيليان مبابي في ريال مدريد

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في مجال الانتقالات، أن ريال مدريد حسم اتفاقه مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاماً، وقال "مبابي اتخذ قراره النهائي بالانتقال إلى الريال منذ شهر مضى، مديرا ظهره لأندية الدوري الإنجليزي".

وتحدث رومانو عن راتب مبابي مع ريال مدريد، مؤكدا أن الأخير لن يمنحه الراتب الذي عرضه عليه قبل عامين، حين قرر اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان لمدة عامين، وأوضح أن الاتفاق يتضمن راتباً قريبا من نجوم الفريق كالثنائي الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

إلا أن صحيفة آس الإسبانية، المُقرّبة من "النادي الملكي"، خالفت رومانو، وذكرت أن مبابي سينال راتبا سنويا يبلغ 25 مليون يورو بعد الضرائب، وهو ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرا في مدريد، وكتبت أن ديفيد ألابا (10.8 مليون يورو) وتوني كروس وبيلينغهام هم الأعلى أجرا حاليا (10.7 مليوناً).