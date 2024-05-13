فيديو - بهدفٍ رائع من ركلة حرّة .. عودة ديبورتيفو لاكورونيا

عاد ديبورتيفو لاكورونيا الى الدرجة الثانية الاسبانية

بهدف رائع من تسديدة حرّة مباشرة، عاد ديبورتيفو لاكورونيا الى الدرجة الثانية الاسبانية، اثر تغلبه بكرة لوكاس بيريز الماكرة على برشلونة أتليتيك (1-0) في الجولة 36 من منافسات المجموعة الاولى من دوري الدرجة الثالثة الاسباني (RFEF)، التي تصدّرها بشكل حاسم ومؤكد.

وتأهّل الى تصفيات الصعود الحاسمة أندية قرطبة وإيبيزا وملقة من المجموعة الثانية، وبرشلونة أتليتيك وخيمناستيك دي تاراغونا وسيلتا فيغو ب ويونيفيرادينا من المجموعة الاولى، بينما تأهل ديبورتيفو لاكورونيا وكاستيون مباشرة الى الدرجة الثانية.