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فيديو - حارس المرمى يُسجّل "هدف العناية الالهية" القانل !!

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فيديو - حارس المرمى يُسجّل &quot;هدف العناية الالهية&quot; القانل !!
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كرة القدم

2024-05-13 | 01:44
فيديو - حارس المرمى يُسجّل "هدف العناية الالهية" القانل !!

يدين نادي ملقة الى حارس مرماه ألفونسو هيريرو

يدين نادي ملقة الى حارس مرماه ألفونسو هيريرو، كونه سجل هدف التعادل (1-1) في مرمى سان فرناندو، في الوقت بدل الضائع من مباراة الجولة 36 من منافسات المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثالثة الاسباني (RFEF)، الذي أتاح للفريق الدخول الى تصفيات الصعود الحاسمة الى الدرجة الثانية.
وأهّل هدف "العناية الإلهية" الفريق الى تصفيات الصعود الحاسمة الى جانب أندية قرطبة وإيبيزا من المجموعة الثانية، وبرشلونة أتليتيك وخيمناستيك دي تاراغونا وسيلتا فيغو ب ويونيفيرادينا من المجموعة الاولى، بينما تأهل ديبورتيفو لاكورونيا وكاستيون مباشرة الى الدرجة الثانية.
 
فيديو - حارس المرمى يُسجّل "هدف العناية الالهية" القانل !!

رياضة

كرة القدم

ملقة

ألفونسو هيريرو

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