مشجّع يتعرّض للطعن في رقبته وينجو

أصيب بجرح في الرقبة بعد مواجهة يوركشاير الفاصلة

انتشرت صورة لأحد مشجعي ليدز يونايتد الذي تردد أنّه أصيب بجرح في الرقبة بعد مواجهة يوركشاير الفاصلة في دوري البطولة الانجليزية ضد المضيف نورويتش سيتي.

ووقع الهجوم المزعوم بعد مباراة الذهاب في نصف نهائي التصفيات التأهيلية، وتحديداً بعد أن تحدّث الرجل إلى مجموعة من مشجعي نورويتش، في سياق التوترات التي اندلعت اثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ما أدى إلى تدخل الشرطة.

ونشر مستخدم على موقع إكس صورة، وذكر إنّ الرجل المطعون هو والده، وإنّه أصيب في رقبته بشفرة، فيما أدان نادي نورويتش الهجوم.

ويلعب الفريقان مباراة الاياب يوم الخميس المقبل على ملعب ليدز، في سياق الذي ينص على خوض ثالث ترتيب البطولة مواجهتين مع سادسها، وخوض الرابع (ساوثهامبتون) مباراتين مع الخامس (وست بروميتش ألبيون).



